MotoGP : suivez les qualifications et la course sprint du GP de Grande-Bretagne (direct vidéo 9h40)

La MotoGP est de retour et a posé ses valises en Grande-Bretagne ce week-end. Ce samedi, les qualifications et la course sprint seront à suivre. Francesco Bagnaia occupe toujours la tête du classement général avec 194 points et tentera de bien commencer son week-end pour défendre son avantage sur Jorge Martin (159 points) et Marco Bezzecchi (158 points) qui se tiennent en un point et auront sans doute à cœur de mettre la pression sur l’Italien de chez Ducati.

Le programme du samedi :