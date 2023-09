MotoGP: suivez les qualifications et la course sprint (direct vidéo 5h40)

Nouvelle aventure pour le MotoGP ! Les pilotes découvrent l'Inde ce week-end pour un Grand Prix qui s'annonce épicé, entre la chaleur étouffante, une piste inédite et la bagarre pour le titre mondial qui va s'intensifier.

Deux semaines après le Grand Prix de Saint-Marin à Misano, qui a vu l'Espagnol Jorge Martin (Ducati-Pramac) se rapprocher du champion du monde en titre et actuel leader italien Francesco Bagnaia (Ducati), le paddock débute sa longue tournée asiatique par le 13e GP de la saison (sur 20) au circuit de Buddh, qui accueille pour la première fois des motos après avoir été le théâtre de trois GP de Formule 1 de 2011 à 2013.

Si le fiasco administratif a été évité de justesse avec des visas délivrés trop tardivement, ce qui a provoqué des difficultés pour voyager, la lutte promet d'être serrée sur une piste qu'aucun des pilotes n'a jamais testée. Ils partiront donc tous un peu dans l'inconnu mais sur un pied d'égalité dans ce domaine et bénéficieront de deux séances d'essais rallongées de dix minutes vendredi. Les performances des machines feront ensuite la différence.

Bagnaia, diminuée à Misano après sa chute spectaculaire la semaine précédente à Barcelone, a toutefois réussi à limiter la casse et possède encore 36 longueurs d'avance sur Martin, qui avait remporté le sprint et le Grand Prix de Saint-Marin. L'Italien compte bien reprendre sa marche en avant dans la chaleur indienne.

"Je ne suis pas encore à 100% mais je me sens mieux qu'à Misano et je sais où je ne devrai pas trop forcer" a déclaré Bagnaia jeudi en conférence de presse. "J'espère être aussi compétitif ici. J'aime beaucoup le tracé, même s'il est différent de ce à quoi on est habitué, donc ce week-end devrait être passionnant", a estimé Martin.

Après avoir effectué des reconnaissances, la sécurité du tracé semble moins préoccuper les pilotes, qui avaient émis des réserves avant de découvrir le circuit, reprochant notamment à la piste d'être trop proche des murs à certains endroits.