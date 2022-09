MotoGP : suivez les qualifications du Grand Prix du Japon (Direct vidéo 5h30)

Le MotoGP dépose ses valises au Japon pour le 16e rendez-vous de la saison. Vous pourrez suivre les qualifications en Moto3, en Moto2 et en MotoGP ce samedi dès 5h30. Le circuit de Motegi, ses 14 virages et ses 4,8 kilomètres serviront de théâtre aux épreuves de ce week-end.



Avec encore cinq courses au programme, le championnat du monde entre dans sa dernière ligne droite. Et le suspense est total. Solide leader il y a quelques semaines, Fabio Quartararo (211 points) a vu son avance fondre. Francesco Bagnaia (201 points) et Aleix Espargaro (194 points) sont revenus dans ses rétros.



Le tenant du titre doit réagir et le plutôt sera le mieux alors pourquoi pas à Motegi. Bagnaia, qui reste sur quatre victoires et une deuxième place, espère lui confirmer sa grande forme au Japon.