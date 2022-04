MotoGP : suivez les essais libres du GP du Portugal (Direct vidéo 14h15)

Journée d’essais libres ce vendredi en Algarve dans le cadre du Grand Prix du Portugal, 5e manche de la saison de MotoGP. Des essais libres 1 et 2 à suivre en direct vidéo sur Auvio à partir de 10h (voir programme ci-dessous).

En tête du classement pilotes en catégorie reine, Enea Bastianini a remporté deux des quatre premiers Grand Prix et mène le bal avec 61 points devant Alex Rins (56) et Aleix Espargaro (50). La première place en Moto 2 et Moto 3 est également occupée par les Italiens Celestino Vietti et Dennis Foggia.