MotoGP Silverstone : Marco Bezzecchi en pole, Alex Marquez gagne le sprint

La MotoGP est de retour et a posé ses valises en Grande-Bretagne ce week-end. L'Italien Marco Bezzecchi (Ducati-VR46) a décroché samedi la pole position sur le tracé détrempé de Silverstone. Bezzecchi, qui signe la troisième pole de sa carrière -la deuxième de rang après sa performance aux Pays-Bas fin juin-, partira devant l'Australien Jack Miller (KTM) et l'Espagnol Alex Marquez (Ducati-Gresini) sur la grille du Grand Prix (14h00). L'Italien Francesco Bagnaia (Ducati), actuel leader du championnat partira de la deuxième ligne, en 4e position, tandis que le Français Johann Zarco (Ducati-Pramac), s'élancera 9e. Très loin derrière, le Français Fabio Quartararo (Yamaha) partira 22e du GP, après avoir signé le moins bon temps des qualifications plus tôt dans la matinée.

Dans l'après-midi, Alex Marquez (Ducati-Gresini) a remporté le sprint devant le poleman italien Marco Bezzecchi (Ducati-VR46) sur la piste séchante de Silverstone. L'Espagnol Maverick Vinales (Aprilia) complète le Top 3 de cette course de dix tours, devant le Français Johann Zarco (Ducati-Pamac), 4e.

L'Italien Francesco Bagnaia (Ducati), actuel leader du championnat, termine 14e et voit revenir derrière lui au général Bezzecchi, son nouveau dauphin qui pointe à 27 unités du champion en titre.

L'autre Français de la grille, le champion du monde 2021 Fabio Quartararo (Yamaha) termine 21e après être parti dernier sur la grille.

En moto 2, Barry Baltus (Kalex Fieten Olie Racing GP) a signé le huitième temps des qualifications du Grand Prix de Grande-Bretagne ce samedi à Silverstone, neuvième des vingt manches du championnat du monde.

Après des essais libres disputés sur le sec vendredi, les conditions étaient humides ce samedi à Silverstone pour les qualifications. Devant passer par la Q1, Barry Baltus a su profiter des conditions délicates pour faire partie des quatre premiers et se qualifier ainsi en Q2. Une deuxième partie de séance que le Namurois avait si bien débuté qu'il a été un temps en pole provisoire. Mais une chute à six minutes de la fin de la séance l'a forcé à rentrer aux stands pour de bon et de se contenter d'une huitième place sur la grille. C'est l'Espagnol Pedro Acosta (Kalex Red Bull KTM Ajo) qui a signé le meilleur temps, s'offrant ainsi une deuxième pole cette saison. Le départ du Grand Prix de Grande-Bretagne Moto2 sera donné dimanche à 15h30, heure belge.