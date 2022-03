MotoGP : Quartararo sur la route du doublé, Marquez sur celle du retour

Il faudra aussi, et peut-être surtout, garder l'oeil sur le vice-champion Bagnaia et sa Desmosedici rouge flamboyante. L'Italien de 25 ans, champion du monde 2018 en Moto2, a dominé la fin de saison 2021 avec quatre victoires lors des six dernières courses.

D'autant qu'en 2022, la puissance des Ducati sera décuplée. Déjà championne du monde des constructeurs, la firme italienne comptera cette saison huit motos dans son armada, contre six précédemment: en plus de ses deux navires amiraux officiels, les équipes Pramac, Gresini et VR46 sont aussi équipées par Ducati.

Au premier rang desquelles figurent les Pramac du Français Johann Zarco et de l'Espagnol Jorge Martin. Zarco, 31 ans, voudra renouer le fil de ses titres en Moto2 en 2015 et 2016, après sa meilleure saison dans l'élite en 2021 - 5e place finale et quatre 2e places.

L'Espagnol de 24 ans sort, lui, d'une première année tonitruante avec une victoire et trois autres podiums. Il sera une des attractions, tout comme son compatriote Joan Mir (Suzuki), champion 2020 à la régularité, l'Australien Jack Miller (Ducati) ou encore l'Italien Franco Morbidelli (Yamaha).

La saison sera par ailleurs la première sans Valentino Rossi depuis 1999. Jeune retraité après neuf titres de champion du monde (7 en catégorie reine), la légende italienne n'a pas tout à fait dit adieu à ses amours: son équipe VR46 arrive en MotoGP, avec ses initiales, son numéro fétiche et deux Italiens au guidon, Luca Marini, son demi-frère, et Marco Bezzecchi.