MotoGP Portugal : Bagnaia s'impose devant Vinales, Quartararo 8e, Marquez chute

Francesco Bagnaia s'est imposé au Portugal pour le premier GP de MotoGP de la saison. Sur le tracé de Portimao, le pilote italien a maîtrisé sa course et a profité de la chute de Marc Marquez et Miguel Oliveira pour rapidement prendre les devants. Vinales est deuxième et Beezecchi troisième.

Miguel Oliveira, à domicile, prend la tête du GP suite à un gros départ. Marc Marquez se loupe un peu et retombe 4e. La bagarre fait rage entre Oliveira, Bagnaia, Martin et Marquez mais ce dernier chute au deuxième tour et emmène Oliveira au sol avec lui. Jorge Martin est, lui, retardé et repart 13e.

Bagnaia fait ensuite la course en tête, avec Vinales juste derrière lui. Le duel pour la troisième place se déroule à un peu plus d’une seconde entre Marco Bezzecchi, Alex Marquez et Jack Miller.

Au fil des tours, Bagnaia creuse l’écart sur Vinales et s’envole vers la victoire. Bezzecchi a également pris ses distances avec ses poursuivants et est bien installé en troisième position.

Derrière, il y a une belle bagarre pour la quatrième place avec notamment une belle remontée de Zarco qui surprend Marquez dans les derniers virages.

Bagnaia s’impose devant Vinales et Bezzecchi. Zarco est quatrième, Miller 7e et Quartararo 8e après une belle remontée suite à un mauvais départ. La course a été marquée par de nombreuses chutes puisqu'il n'y a que 14 motos à l'arrivée.