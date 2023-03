MotoGP Portugal : Bagnaia remporte la première course sprint de l’histoire, Marquez en pole pour la course principale

C’est le retour de la MotoGP ce week-end sur le tracé portugais de Lisbonne. Grande nouveauté de cette nouvelle saison, la course sprint, qui se disputera sur l’ensemble des Grands Prix de la saison. Ce samedi, c’est Francesco Bagnaia (Ducati) qui s’est imposé lors de la première course sprint de l’histoire de la MotoGP. L’Italien empoche 12 points et prend donc la tête du classement du championnat du monde des pilotes devant Jorge Martin (9 points) et Marc Marquez (7 points). Seuls les neuf premiers marquent des points contrairement aux quinze meilleurs lors de la course principale.

Plus tôt dans la journée, Marquez, sextuple champion du monde en catégorie reine, a signé la 92e pole position de sa carrière, la 64e dans la catégorie reine. Dimanche, il s’élancera devant le champion du monde sortant, l’Italien Bagnaia, et son compatriote Jorge Martin (Ducati-Pramac).