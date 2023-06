MotoGP Pays-Bas : le poleman Bezzecchi et l’Italie à la fête lors des qualifs

Marco Bezzecchi a dominé les qualifications du MotoGP des Pays-Bas samedi matin et s’élancera de la pole position dimanche.

Le pilote de l’équipe Sky Racing Team VR46 a devancé son compatriote et leader du championnat du monde Francesco Bagnaia et son équipier Luca Marini pour un top 3 100% italien et 100% Ducati.

À nouveau en phase avec sa machine, Fabio Quartararo a signé le 4e temps de ces qualifs tandis que Jorge Martin, dauphin de Bagnaia au championnat du monde, a chuté et s’élancera de la 10e place sur la grille.

Le classement de ces qualifs servira également de grille de départ pour la course sprint prévue ce samedi sur le coup de 15h.