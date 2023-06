MotoGP Pays-Bas : Bezzecchi domine aussi la course sprint, Martin perd du terrain

Marco Bezzecchi a une nouvelle fois dominé la concurrence samedi après-midi lors de la course sprint du MotoGP des Pays-Bas. Déjà plus rapide que ses adversaires lors des essais libres du vendredi et auteur de la pole avec le record de la piste samedi matin, le pilote italien a également empoché la victoire sur la course sprint.

Auteur d’un mauvais départ, le pilote de l’écurie Sky Racing Team VR46 a perdu deux places et s’est retrouvé en 3e position, derrière Francesco Bagnaia et Brad Binder.

Deux places qu’il n’a pas tardé à récupérer. Après 4 tours sur le circuit de Assen, Bezzecchi a en effet repris la tête de ce mini-GP de 13 tours et s’est envolé vers la victoire.

Il a ainsi devancé Francesco Bagnaia et Fabio Quartararo sur le podium du jour. Aleix Espargaro et Brad Binder complètent le top 5 du jour.

Ce dernier avait franchi la ligne d'arrivée en 3e position mais a été pénalisé de deux places pour une infraction répétée aux limites de la piste.

Jorge Martin, parti en 10e position, était quant à lui remonté jusqu’en 5e place en milieu de course sprint avant de commettre une erreur et de terminer 6e.

L’Espagnol perd donc du terrain sur ses deux rivaux au championnat du monde. Toujours leader, Bagnaia dispose d’une marge de 21 points sur Martin et de 31 sur un Bezzecchi déchaîné.

Le 'Bezz' en pole dimanche devant Bagnaia (Martin 10e), aura la possibilité de réduire ultérieurement cet écart à partir de 14h, lorsque le départ du MotoGP des Pays-Bas sera donné.