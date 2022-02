MotoGP : Marc Marquez veut lutter pour le titre avec sa nouvelle Honda en 2022

Après deux années difficiles, le sextuple Champion du Monde MotoGP Marc Marquez a affirmé ce mardi qu'il viserait le titre en 2022.

"Mon objectif est de me battre pour le titre", a déclaré le pilote espagnol, qui est âgé de 28 ans, lors de la présentation à distance de l'équipe Honda. Il a ajouté qu'il était heureux d'avoir mis derrière lui le problème de diplopie (vision double) qui l'a affecté dans la dernière ligne droite de la saison dernière à la suite d'une chute lors d'un entraînement sur une moto de motocross.

"Avec la vision double, la situation était critique et personne ne pouvait prédire le futur, mais j'ai suivi les conseils des médecins et tout s'est bien passé", a déclaré Marc Marquez, qui a manqué les deux dernières courses de la saison 2021 et les premiers tests de présaison à Jerez en novembre.

Il n'a pas caché qu'avoir pu participer aux essais de Sepang la semaine dernière était "une surprise. A partir de maintenant, l'objectif est de travailler dur en présaison et de se battre pour le championnat", a appuyé celui qui pourra compter sur une nouvelle moto pour affronter le Championnat du Monde 2022.

"Nous avons changé de moteur, de châssis et d'électronique. C'est une moto complètement différente", a expliqué de son côté Tetsuhiro Kuwata, directeur technique de Honda, en faisant référence à la RC213V utilisée jusqu'alors par Marquez et son coéquipier Pol Espargaro.

Un nouveau modèle qui tombe à point nommé pour célébrer les dix années de Marquez, arrivé en 2013 en MotoGP avec l'équipe japonaise. "Le temps passe vite. Dix saisons en MotoGP et avec Honda, c'est un rêve. Nous allons essayer de remporter le titre cette année pour bien célébrer cet anniversaire."

La saison de MotoGP débutera le week-end du 6 mars par le Grand Prix du Qatar.