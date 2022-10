MotoGP Malaisie : la pole pour Martin, Bagnaia chute et partira 9e, Quartararo 12e

Jorge Martin a réalisé le meilleur temps des qualifications sur le tracé de Sepang pour ce GP de Malaisie. L’Espagnol a devancé Enea Bastianini et Marc Marquez pour s’emparer de la pole. Bagnaia et Quartararo qui se battent pour le titre n’ont pas réussi mieux que les 9e et 12e chronos.

La lutte pour le titre fait rage entre Francesco Bagnaia et Fabio Quartararo. Alors que le Français a longtemps eu l’avantage, c’est désormais l’Italien qui a repris les rênes du championnat du monde et pourrait même être sacré dès ce week-end.

Mais les deux candidats au titre se sont loupés en qualification. Francesco Bagnaia s’est fait peur dans un premier temps en devant passer par la Q1 avant de chuter en Q2. Le pilote Ducati ne partira qu’en 9e position. Mais Fabio Quartararo n’a pas réussi à tirer profit de l’erreur de son adversaire. Le Français a réalisé le 12e et dernier chrono de la Q2, gêné par une contusion et une petite fracture à sa main gauche.

Une Q2 remportée par un Jorge Martin qui aura confirmé ses bons chronos des essais libres pour s’adjuger la pole, se permettant au passage de pulvériser le record du circuit, réalisé en 2019 par Quartararo (1:58.303), de cinq dixièmes (1:57.790). Derrière l’Espagnol, on retrouve l’Italien Enea Bastianini et l’Espagnol Marc Marquez, auteur d’un joli samedi. Le pilote Honda s’est extirpé de la Q1 en réalisant le deuxième chrono avant de signer un très bon tour en Q2 qui lui offre la 3e place de ces qualifications.