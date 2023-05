MotoGP Le Mans : Marco Bezzecchi s’impose, chute pour Bagnaia, Barry Baltus 7e en Moto 2

L’Italien Marco Bezzecchi (Ducati-VR46) a remporté le Grand Prix de France, cinquième épreuve de la saison de MotoGP, devant l’Espagnol Jorge Martin (Ducati-Pramac) et le Français Johann Zarco (Ducati-Pramac), dimanche sur le circuit Bugatti du Mans.

Bezzecchi, qui a glané son deuxième succès de l’année, revient à un point du tenant du titre Francesco Bagnaia, qui a chuté en début de course, au classement du championnat. Une chute survenue dans un tour absolument chaotique que nous vous proposons de revoir ci-dessous. Bien plus tard dans la course, Marc Marquez a lui aussi chuté.