MotoGP : la course sprint et le Grand Prix d'Inde raccourcis en raison de la chaleur

Coup de chaud sur le Grand Prix d'Inde ! En raison de la chaleur régnant sur le circuit Buddh, que le paddock découvre ce week-end, les pilotes ont demandé et obtenu que toutes les courses soient raccourcies, a annoncé samedi l'organisateur du championnat MotoGP.

"Après avoir expérimenté une première journée dans des conditions chaudes et humides, des prévisions censées perdurer jusqu'à dimanche, les pilotes ont demandé que la longueur des courses soit adaptée", écrit la Dorna dans un communiqué publié sur le site internet du MotoGP.

"Après les retours des pilotes et du fournisseur de pneus (Michelin), le sprint en MotoGP et les courses de Moto2 et Moto3 seront raccourcies d'un tour, tandis que le Grand Prix MotoGP sera amputé de trois tours", détaille le communiqué.

Depuis le début de la semaine, la température approche en effet les 35 degrés mais avec un ressenti bien supérieur à 40 degrés sur le circuit Buddh, situé dans la banlieue sud de New Delhi, la capitale indienne. C'est la première fois de l'histoire que le MotoGP fait étape en Inde. Le tracé avait en revanche accueilli trois GP de Formule 1 entre 2011 et 2013.

Après cette modification, le sprint samedi et le Grand Prix dimanche dans la catégorie reine dureront respectivement 11 et 21 tours.

Après les deux longues séances d'essais vendredi, beaucoup de pilotes de MotoGP avaient indiqué avoir souffert de la chaleur écrasante.

Le Français Johann Zarco (Ducati-Pramac) avait ainsi terminé les essais qualificatifs perclus de crampes après "avoir beaucoup transpiré".

Le paddock est pourtant habitué à fréquenter des pays chauds et humides comme la Malaisie, la Thaïlande ou l'Indonésie, mais "la chaleur est différente ici et plus dure à supporter qu'ailleurs", a expliqué vendredi l'Espagnol Marc Marquez (Honda), sextuple champion du monde de MotoGP.