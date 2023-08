MotoGP : journée chargée pour les pilotes en Autriche ! (Direct vidéo 8h40)

Le champion du monde en titre italien Francesco Bagnaia tentera de poursuivre sur sa lancée au Grand Prix d’Autriche, dixième manche (sur 20) de la saison de MotoGP, tandis que le week-end sera charnière pour les Français Johann Zarco et Fabio Quartararo.

Deux semaines après avoir accentué son avance en tête du classement à l’issue de la course à Silverstone où il a terminé deuxième, le pilote Ducati visera un cinquième podium consécutif pour se rapprocher d’un deuxième titre mondial.

A mi-saison, le Transalpin compte 41 longueurs d’avance sur son premier poursuivant, l’Espagnol Jorge Martin (214 pts contre 173 pts), qui ne pourra pas reprendre les commandes du championnat du monde même en cas de week-end parfait combiné à une grosse contre-performance de Bagnaia.

Ce dernier, qui a terminé à l’une des deux premières places lors des quatre derniers Grands Prix, est très en forme et il sera donc difficile de le dominer. Par ailleurs, l’Italien est très à l’aise sur la piste vallonnée du Red Bull Ring, où il a décroché la victoire en 2022 et la deuxième place en 2021.

Son compatriote Marco Bezzechi (Ducati-VR46), qui a perdu gros en chutant lors de la course à Silverstone après avoir remporté le sprint la veille, reste en embuscade en troisième position, à 47 points de Bagnaia, et tentera de récupérer la place de dauphin en Autriche.

Les deux Français engagés en MotoGP vont également vivre un week-end particulier en Styrie, mais pour des raisons différentes.

Johann Zarco (Ducati-Pramac), qui n’a toujours pas signé de contrat pour la saison 2024, pourrait en savoir plus sur son avenir à l’occasion de cette manche autrichienne où il se présente en cinquième position au classement.

"Je n’ai pas encore eu de confirmation. Je pense que j’aurai deux options et ça, c’est une bonne chose : aller chez Honda ou rester chez Ducati. Je dois encore voir ce qui serait le mieux. En termes de performance pure, la meilleure solution serait de rester où je suis. Mais attendre aussi longtemps pour savoir ce qu’il en est, est un peu étrange", a déclaré l’Avignonnais jeudi.

Pour Quartararo, la donne est tout autre après une première moitié de saison très décevante chez Yamaha, où il est engagé jusqu’à fin 2024. Le champion du monde 2021, abonné aux coups de gueule depuis plusieurs mois, est apparu apaisé et avec un état d’esprit nouveau.

"J’aborde vraiment cette course d’une manière différente. Il sera important lors des dix prochaines courses de donner notre maximum, peu importe le résultat, pour retrouver un peu de joie et de positivité dans l’équipe. Personnellement je n’ai aucune attente sur ce Grand Prix, l’important sera de rester calme et donner mon 100% pour retrouver le sourire sur la moto", a expliqué le Niçois lors d’un point presse.

"Lors de la première partie de saison, ça a été frustrant car mon objectif était tout le temps d’être devant mais on n’avait pas la machine et le potentiel pour être devant, donc maintenant on va essayer de le faire d’une façon différente. Je ne veux plus regarder les positions, je veux que moi et l’équipe donnions le maximum, peu importe le résultat, pour continuer à prendre de l’expérience", a-t-il ajouté.