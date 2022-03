MotoGP  : Jorge Martin décroche la pole au Qatar

Jorge Martin (Pramac Ducati) a dominé les qualifications du Grand Prix du Qatar de MotoGP, premier rendez-vous de la saison. L’Espagnol a devancé Enea Bastianini (Gresini Ducati) et Marc Marquez (Honda). L’Espagnol a bouclé son tour le plus rapide du circuit de Losail en 1 : 53.001.



Martin avait déjà réalisé la pole la saison dernière sur ce circuit. Mais il avait terminé à la troisième place de la course. Il tentera de faire mieux ce dimanche.



Fabio Quartararo, le tenant du titre mondial, a dû se contenter de la 11e place au guidon de sa Yamaha.