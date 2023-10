MotoGP Japon : Jorge Martin remporte un demi GP devant Peco Bagnaia et revient à trois points au classement

Drôle de Grand-Prix au Japon ce dimanche ! Jorge Martin s’est imposé après une demi-course en raison des conditions météorologiques difficiles. Le pilote espagnol était en tête de la course après douze tours quand un premier drapeau rouge a été brandi en raison d’une piste détrempée par la pluie. Les conditions de course devenaient tellement dangereuses que plusieurs pilotes avaient levé la main pour demander l’arrêt. Après une pause de quelques minutes, les organisateurs ont voulu relancer les débats sur la piste mais après un tour de chauffe, tout le monde a pu se rendre compte qu’aucune amélioration n’était survenue et un nouveau drapeau rouge a été sorti.

Il a donc été décidé de mettre fin à la course, avec une victoire pour Jorge Martin à la clé, Francesco Bagnaia termine deuxième, Marc Marquez est lui de retour sur le podium.

C’est donc un week-end parfait pour Jorge Martin, vainqueur de la pole, de la course sprint et du GP. Il se rapproche à trois points de Bagnaia au classement.