MotoGP Japon : Jorge Martin remporte la course sprint et la pole

Jorge Martin (Ducati-Pramac), deuxième du championnat du monde de MotoGP, a remporté le sprint du Grand Prix du Japon et revient à huit points du leader Francesco Bagnaia (Ducati), 3e samedi sur le tracé de Motegi.

Parti de la pole position, l'Espagnol a dominé de bout en bout cette course de douze tours et termine devant le Sud-Africain BRad Binder (KTM) et le champion en titre italien Bagnaia.

L'Australien Jack Miller (KTM) et le Français Johann Zarco (Ducati-Pramac) complètent le Top 5.

Le sextuple champion du monde espagnol Marc Marquez (Honda) a fini à la 7e position alors que le Français Fabio Quartararo (Yamaha), sacré en 2021, a lui franchi la ligne d'arrivée à une modeste 15e place, très loin donc des points destinés aux neuf premiers.