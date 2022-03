MotoGP : "Inspiré par Nadal", Marc Marquez, de retour pour de bon en 2022 ?

Trop pressé de revenir après une première opération, l’Espagnol aggrave son cas, passe deux fois de plus sur le billard et manque toute la saison 2020, puis les deux premières courses de 2021.

La chute est d’autant plus dure qu’il avait atteint des sommets en 2019, saison où il écrase tout, marque un nombre record de 420 points grâce à 12 victoires et six 2e places en 19 Grands Prix !

Depuis son piédestal bien solide, Marquez écoeurait ses concurrents, retardant notamment la première victoire de Quartararo, débutant en MotoGP par cinq 2e places… Cinq fois derrière le N.93 du Catalan.

Champion du monde en catégorie 125cm3 (désormais Moto3) et en Moto2, plus jeune champion MotoGP en 2013, à 20 ans seulement, Marquez filait alors sans entrave sur l’autoroute des succès, pour rattraper les Italiens Valentino Rossi et Giacomo Agostini (respectivement sept et huit titres en catégorie reine).

Mais l’autoroute s’est transformée en "un chemin semé d’embûches", selon ses termes. Alors qu’il revient en 2021 et s’impose en Allemagne, récidive plus tard aux Amériques puis en Emilie-Romagne, il chute à nouveau. Cette fois lors d’un entrainement motocross, cette fois avec pour conséquence une diplopie, un problème de dédoublement de la vision.

Forfait aux deux dernières courses de 2021, puis aux premiers tests hivernaux, il retarde aussi sa préparation. En février, il remonte enfin en selle, pour d’autres tests de pré-saison en Malaisie et Indonésie : "J’espère que c’est la fin du tunnel", disait-il alors.