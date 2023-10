Direct vidéo - MotoGP Indonésie : suivez la course sprint d’un week-end à suspense, Marini en pole, Bagnaia 13e

Les fans de moto peuvent oublier les grasses matinées ce week-end, il faudra se lever tôt pour suivre leurs pilotes préférés sur le circuit Mandalika d’Indonésie. Mais le spectacle vaudra le coup d’œil avec un suspense total dans la catégorie reine. Après un week-end parfait de Jorge Martin au Japon, et malgré un Grand-Prix disputé à moitié, il ne reste plus que trois unités entre les deux premiers au classement mondial. Francesco Bagnaia est encore en tête avec 319 points, alors que le pilote espagnol suit avec 316 unités.

Cette nuit, l'Italien Luca Marini (Ducati-VR46) a dominé les qualifications et s'élancera donc, pour la première fois de sa carrière, en tête de la course sprint et du Grand Prix.

Francesco Bagnaia (Ducati), champion du monde en titre et actuel leader du Championnat, s'est quant à lui manqué et ne partira qu'en 13e position, son plus mauvais classement depuis le début de la saison.

De son côté, Jorge Martin (ESP/Ducati-Pramac), qui ne compte que 3 points de retard sur "Pecco" Bagnaia, sera 6e sur la grille de départ.

La course sprint est à suivre en direct vidéo à partir de 8h45 samedi, tandis que le départ du Grand Prix sera donné à 9 heures dimanche.