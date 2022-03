MotoGP Indonésie : Fabio Quartararo signe sa première pole position de l'année, Chutes pour Marquez et Mir

Le champion du monde français Fabio Quartararo (Yamaha) a signé samedi sa première pole position en 2022 et partira devant l'Espagnol Jorge Martin (Ducati-Pramac) et l'autre Français Johann Zarco (Ducati-Pramac) dimanche au Grand Prix d'Indonésie, 2e manche de la saison de MotoGP.

Il retrouve la pole et le sourire: après une 8e place décevante au Qatar il y a quinze jours, Quartararo a signé la 16e pole position de sa carrière dans l'élite. La première depuis juin 2021 en Catalogne.

"C'est bon d'être de retour ici, ça faisait longtemps !", a-t-il souri après sa performance, dans le carré réservé aux interviews des trois premiers. "Je suis très heureux".

En quête de rebond après le Qatar, sur une Yamaha en manque de puissance, Quartararo était attendu sur ce tout nouveau tracé de Mandalika, en bord de mer, avec une ligne droite de "seulement" 507 mètres qui correspond plus aux caractéristiques de sa moto.

"Et je suis encore plus heureux après la FP4 (les essais libres 4, ndlr), j'ai fait 15 tours d'un coup, j'avais un très bon rythme, c'est prometteur pour dimanche", a-t-il relevé.

"On n'a pas fait d'erreur, merci à l'équipe, on n'abandonne jamais, je me sens bien avant demain et c'est le plus important", a-t-il conclu, lui qui n'avait plus connu la pole en 12 courses.

Il devra se méfier en premier lieu des deux Ducati-Pramac de Martin et Zarco, confiants après ces qualifications qui ont par ailleurs vu le sextuple champion de MotoGP, Marc Marquez, chuter deux fois coup sur coup. L'Espagnol ne partira que 15e dimanche à 08h00 françaises (15h00 locales).