MotoGP Indonésie : Bagnaia profite de la chute de Martin pour s’imposer et reprendre la tête du championnat

Le MotoGP d’Indonésie a offert du spectacle et du suspense avec à la fin, une victoire de Francesco Bagnaia et un abandon sur chute pour Jorge Martin. Résultat des courses, l’Italien reprend la tête du championnat avec 18 points d’avance sur l’Espagnol.

Jorge Martin avait pris la tête du championnat après la course sprint et semblait s’envoler vers une nouvelle victoire en Indonésie après un départ canon, mais l’Espagnol a chuté alors qu’il avait fait la différence et était largement en tête.

Une chute qui a profité à Francesco Bagnaia qui a livré une belle bataille à Maverick Vinales et a finalement réussi à passer l’Espagnol à huit tours de l’arrivée pour filer vers la victoire. Parti 13e, l’Italien a fait le bon choix avec son pneu dur pour remonter au fil de la course et a profité des nombreux dépassements et chutes pour s’imposer et reprendre la tête du championnat.

La piste indonésienne a, en effet, offert un joli spectacle avec de nombreux dépassements, mais aussi plusieurs chutes puisque Luca Marini, Marc Marquez, Joan Mir et Johann Zarco sont également tombés, tout comme Jorge Martin.

Dans les derniers tours, Fabio Quartararo a mis la pression sur Maverick Vinales, mais le Français n’est pas parvenu à chiper la deuxième place à l’Espagnol et a dû se contenter de la troisième position à l’arrivée.

Au classement, Bagnaia, champion du monde en titre, reprend donc la tête avec 346 points, devant Martin qui pointe désormais à 18 unités de l’Italien. Bezzecchi est troisième à 63 points.