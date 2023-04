Vendredi 14 avril

16h-16h35 : essais libres 1 Moto3

16h50-17h30 : essais libres 1 Moto2

17h45-18h30 : essais libres 1 MotoGP

20h15-20h50 : essais libres 2 Moto3

21h05-21h45 : essais libres 2 Moto2

22h-23h : essais libres 2 MotoGP

Samedi 15 avril

15h40-16h10 : essais libres 3 Moto3

16h25-16h55 : essais libres 3 Moto2

17h10-17h40 : essais libres 3 MotoGP

17h50-18h05 : Qualifs 1 MotoGP

18h15-18h30 : Qualifs 2 MotoGP

19h50-20h05 : Qualifs 1 Moto3

20h15-20h30 : Qualifs 2 Moto3

20h45-21h : Qualifs 1 Moto2

21h10-21h25 : Qualifs 2 Moto2

22h : course sprint MotoGP

Dimanche 16 avril

18h : course Moto3

19h15 : course Moto2

21h : course MotoGP