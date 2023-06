MotoGP – GP d’Allemagne : suivez les essais et la course sprint en live (direct vidéo 8h40)

Le circuit du Sachsenring accueille la septième manche du championnat du monde. RTBF. be/sport vous propose de suivre les essais en Moto3, Moto2 et MotoGP et la course sprint dans la catégorie reine.



Francesco Bagnaia, vainqueur au Mugello, a fait le break face à Marco Bezzecchi. "Pecco" a pris le large au championnat où il compte 21 points d’avance sur son compatriote.



Bezzecchi doit donc réagir en Allemagne. Mais il aura fort à faire face au leader du championnat. Le pilote de l’écurie Ducati Lenovo, champion du monde en titre, excelle dans l’exercice des qualifs : il a signé trois des quatre dernières pole positions.