MotoGP Global Series - Une finale de haute voltige !

La perspective de ce dernier rendez-vous annonce une bataille pour le titre disputée jusqu'au dernier tour de la saison.

Avec cinq pilotes en lice pour la couronne mondiale, jamais les Global Series ne nous avaient mis face à une situation aussi ouverte.

Après huit Grand Prix complétés, place aux épreuves de l'Argentine et de l'Indonésie, deux tracés relevés et inédits.

En jetant un coup d'œil à la hiérarchie, nous sommes en droit d'attendre un dénouement unique à la situation actuelle.

Pour être sacré, ils devront donner sur la piste, jouer des coudes et surtout, éviter les embûches du départ.

Ce moment si important qui a déjà coûté très cher à certains cette saison.



En tête du classement, Adrian Montenegro (93 pts ) , fort de trois succès cette saison, semble le plus en forme pour décrocher la timbale.

Derrière, Lorenzo Daretti (80 pts ) dispose d'une expérience inégalée et compte bien s'en servir pour accrocher une quatrième étoile.

Andrea Saveri (80 pts ) , à son affaire sur un tour chronométré, à prouver qu'il était rapide. Il est cependant souvent malchanceux dans le peloton.

Faire triompher Suzuki, voilà la mission qu'il s'est fixée.