MotoGP Global Series 2022 : Saveri s’impose sur le tracé du Sachsenring, Daretti au Mugello

Le coup d’envoi de la campagne 2022 des MotoGP Global Series a été donné ce vendredi 27 mai depuis le paddock du circuit du Mugello. C’est l’Italien Andrea Saveri (Suzuki) qui a remporté le premier round sur le tracé du Sachsenring devant le Britannique Jack Hammer (KTM) et le triple Champion du monde Lorenzo Daretti (Yamaha). Daretti a pris sa revanche quelques minutes plus tard en s’imposant au Mugello. Piero Ricciuti (Ducati) et Saveri complètent le podium.

Retour à un planning plus conventionnel après deux saisons bousculées par la pandémie du coronavirus et des conditions de jeux différentes. Terminé pour les joueurs d’évoluer dans le confort de son domicile. Depuis le sacre de Lorenzo Daretti sur Yamaha, le 12 novembre dernier, la DORNA (détentrice des droits de la discipline) a souhaité reprendre le cours naturel des choses avec une présence des joueurs sur place, lors de manches réelles de la saison MotoGP.