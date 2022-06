MotoGP: Fabio Quartararo rempile pour deux ans chez Yamaha

Partir ou rester au sein de la firme nippone, rien n'était sûr pour Quartararo qui avait indiqué plus tôt dans l'année "bien étudier le marché" pour la saison prochaine.

"Ce nouvel accord était une décision importante. Je suis à un moment important de ma carrière, donc j'ai pris un peu plus de temps pour prendre cette décision afin d'être sûr", a-t-il expliqué.

Ces derniers mois, le Français a régulièrement souligné que sa Yamaha souffrait d'un déficit de vitesse criant en ligne droite, et a demandé à son équipe de rectifier le tir. "Je pousse énormément Yamaha pour avoir des évolutions, pour essayer d'être au niveau des autres, parce que là on est un petit peu en arrière", avait-il expliqué dans un entretien à l'AFP début avril.

"Avec Fabio, nous savons qu'il donnera toujours le meilleur de lui-même, et nous lui avons assuré que Yamaha fera de même et que nous investirons dans les développements futurs pour qu'ensemble nous puissions nous battre pour les titres de champion du monde MotoGP dans les années à venir", a donc promis jeudi le patron de l'écurie Yamaha Lin Jarvis.

En 59 Grands Prix disputés depuis son arrivée dans la catégorie reine, "El Diablo" compte 24 podiums, dont neuf victoires, et six pole positions. Au sein de l'équipe officielle de Yamaha, le Niçois a engrangé depuis 2021 six victoires pour 14 podiums, des résultats qui "sont le fruit d'un solide effort d'équipe de la part du pilote, de son équipe, de nos ingénieurs et de tout le personnel", s'est félicité Lin Jarvis.

