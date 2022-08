MotoGP eSports Round 3 : Les frères Montenegro donnent le ton

Placer ses pions sur l'échiquier, voilà le réel objectif de chaque candidat au titre des Global Series, aujourd'hui. Après ce troisième vendredi de compétition, il restera quatre épreuves à disputer, l'étau se resserre et l'erreur n'est plus permise. Au programme, deux circuits techniques et rapides qui obligeront les pilotes à une rigueur sans faille.

Tout d'abord Jerez et ses virages enroulés additionné du Redbullring et ses longues lignes droites agrémentées de la nouvelle chicane entre le premier et le troisième virage, un "hotspot" a n'en pas douter.