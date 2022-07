MotoGP Esports Round 2 - Découverte du Mans et d'Assen

Il y a à peine plus d'un mois, le coup d'envoi de la sixième saison des MotoGP Global Series était donné dans le paddock du circuit du Mugello à l'occasion du Grand Prix d'Italie. Cette rentrée fut l'occasion pour les joueurs de se retrouver sur scène, après les nombreuses épreuves disputées depuis leurs domiciles respectifs. Face aux conditions de jeu particulières, on pouvait s'attendre à une domination des ténors de la discipline plus habitués à la scène et à la pression supplémentaire qu'offre le public présent. Sans surprise, ce sont les joueurs les plus expérimentés qui ont tiré leur épingle du jeu.



Les séances de qualifications ayant été dominées par Andrea Saveri (Suzuki Ecstar), on pouvait s'attendre à une victoire de l'italien devant ses supporters. Mais le plan ne s'est pas déroulé comme prévu. Pour ses débuts avec Suzuki, Saveri n'aura droit qu'aux places d'honneur se faisant déborder à chaque extinction des feux.



Sous les trombes d'eau du vallonné circuit du Sachsenring, c'est Adrian Montenegro (Honda) qui sortira vainqueur d'un duel aux limites de l'adhérence face à Saveri. L'Espagnol a offert au public une défense parfaite jusqu'au drapeau à damiers poussant son adversaire au-delà du grip dans le dernier virage. Près de cinq secondes derrière, il faut saluer l'effort d'un Britannique, Jack Hammer (KTM) parvenant, grâce à ses talents d'équilibriste, à tenir en respect Lorenzo Daretti et ainsi décrocher la troisième marche du podium. Derrière, une excellente sixième place vient récompenser le rookie Michael Amara (Yamaha), considéré comme le meilleur des "autres" au sein du peloton.



Dans la foulée, la seconde épreuve disputée sous le soleil du Mugello s'est vu relancée à quatre reprises. Des soucis de synchronisation ont forcé les officiels à sortir trois drapeaux rouges consécutifs. Alors en pôle, Saveri n'aura jamais été en mesure de prendre deux départs identiques. Malheureusement pour lui, le quatrième envol ne sera pas le temps fort de l'après-midi. Dès le premier tour, ce sont ses rivaux et compatriotes Daretti (Yamaha) et Riciutti (Ducati) qui prennent le commandement des opérations.

Au fil des huit tours de course, Trastevere résiste à Ricutti, lui cédant sa place de leader qu'en de minces occasions et sur plusieurs mètres uniquement. Au franchissement de la ligne d'arrivée, la Yamaha devance la Ducati de trois centièmes de seconde. Dans un hurlement de joie, Daretti laisse s'évacuer la pression d'un des duels les plus intenses de ses derniers mois. Cette deuxième épreuve sera l'occasion pour les joueurs d'évoluer dans un environnement bien plus confortable. Chacun sera à nouveau chez lui cette après-midi.

À l'issue des qualifications disputées ce jeudi, c'est à nouveau Saveri qui donne le ton. Il sera accompagné en première ligne par ChristianMM (Honda) et Tratstevere, de quoi nous promettre un départ sous haute tension jusqu'à la chicane Dunlop, premier obstacle de ce circuit Bugatti. Pour la première apparition du circuit sarthois dans la compétition, il est clair que les vétérans de la discipline joueront de leur expérience pour dominer face aux rookies. Ces derniers n'ont pas démérité à l'image de Michael Amara (pseudo: Vindex813), septième chrono sur la grille.



La quatrième épreuve sera elle aussi une nouveauté avec le rapide et fluide tracé néerlandais d'Assen. Adrian Montenegro sur sa Honda s'offre sa première pôle position de la saison devant Trastevere et Saveri. Vindex confirme ses talents de pilote sur un tour chronométré avec la cinquième place, devant Christian Montenegro.



Ces épreuves organisées sans regrouper les pilotes sur un lieu précis, seront au nombre de trois et désormais soumises à une demi-attribution des points. Nous devrons attendre la finale au circuit Ricardo Tormo le 4 novembre prochain pour qu'une victoire offre les 25 points habituels au vainqueur.