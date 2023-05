MotoGP Espagne : suivez les qualifications et la course sprint (direct vidéo 8h40)

Ce week-end, place à la cinquième manche du championnat du monde de MotoGP avec le Grand Prix de France. La course se dispute au Mans avec un tracé long de 4,19 kilomètres.

En tête du championnat du monde, l’Italien Francesco Bagnaia (Ducati) pourrait accroître son avance s’il réussit à faire le même résultat qu’en 2022 quand il avait remporté le GP de France. L’Italien, avec 87 points, possède 22 et 25 points sur Marco Bezzechi (Ducati) qui compte 65 unités et le Sud-Africain Brad Binder (KTM) qui compte 62 unités.

Mais avant de penser à la course de dimanche, place ce samedi aux qualifications. Et aussi à la course sprint.