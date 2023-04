MotoGP Espagne: Espargaro en pole, Zarco 8e

L'Espagnol Aleix Espargaro a décroché samedi la pole position du Grand Prix d'Espagne, quatrième manche de la saison de MotoGP, tandis que les Français Johann Zarco et Fabio Quartararo partiront loin de la tête.

A domicile, le pilote Aprilia, qui avait déjà réalisé le meilleur temps des essais qualificatifs vendredi, a récidivé samedi en devançant respectivement de 221/1000e et 242/1000e l'Australien Jack Miller (KTM) et son compatriote Jorge Martin (Ducati-Pramac).

Le Sud-Africain Brad Binder (KTM) et le champion du monde en titre italien Francesco Bagnaia (Ducati), qui avait dû passer par les repêchages, ont réalisé les quatrième et cinquième chronos et partiront en deuxième ligne, avec le surprenant Daniel Pedrosa. Le vétéran espagnol (37 ans), pilote d'essais chez KTM, a ravi le public en décrochant le sixième temps de la Q2.

Zarco (Ducati-Pramac), qui était en tête à deux minutes de la fin de la session, a finalement reculé au huitième rang, à quatre dixièmes d'Espargaro et prendra place en troisième ligne.

Le week-end s'annonce en revanche très compliqué pour Quartararo. Déjà décevant vendredi en essais qualificatifs avec seulement le 16e chrono, le Niçois n'a pris que la sixième place des repêchages (Q1) et s'élancera seulement de la 16e place sur la grille. Ce résultat en qualifications est le plus mauvais de sa carrière depuis ses débuts en MotoGP en 2019.

Deux semaines après son premier podium de la saison à Austin (3e), Yamaha semble être retombé dans ses travers et a peiné à trouver de la vitesse à Jerez. "Je n'ai jamais eu une sensation aussi mauvaise ici. Je ne me suis pas amusé alors que normalement c'est un circuit que j'adore, c'est frustrant", avait déploré El Diablo vendredi.

Déjà relégué à respectivement 30 et 21 longueurs de Marco Bezzecchi (Ducati-VR46) et "Pecco" Bagnaia, Quartararo pourrait voir ses adversaires s'envoler au championnat du monde à l'issue du week-end en Andalousie, à moins qu'il ne réalise une belle remontée lors du sprint samedi et du Grand Prix dimanche.