MotoGP : Enea Bastianini empoche le GP de France, chute de Barry Baltus en Moto2

Déception pour Barry Baltus dans la catégorie Moto2. Provisoirement neuvième, le pilote belge a été contraint à l’abandon suite à une chute. Victorieux, Augusto Fernandez a pris le meilleur sur Aron Canet et Somkiat Chantra. Au général, Celestino Vietti (100 points) mène devant Ai Ogura (81) et Tony Arbolino (70). Baltus est 19e (15 unités).

En Moto3, la victoire est revenue à Jaume Masia au terme d’une course perturbée par la pluie, provoquant un drapeau rouge. L’Espagnol s’est imposé devant Ayumu Sasaki et Izan Guevara. Sergio Garcia reste leader du championnat, avec 103 unités contre 82 à Dennis Foggia et 73 à Guevara.