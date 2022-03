MotoGP en Indonésie : après 25 ans, des retrouvailles et des controverses

Plusieurs villages ont dû être déplacés de gré ou de force et une quarantaine de familles sont longtemps restées bloquées pendant les travaux au centre du circuit, refusant d’accepter des compensations jugées trop faibles.

Des experts de l’ONU avaient appelé l’an dernier le gouvernement indonésien et les entreprises impliquées dans le projet "à respecter les droits humains" après des plaintes pour accaparements de terres et évictions.

Le gouvernement indonésien espère la création de milliers d’emplois et attirer jusqu’à 2 millions de touristes étrangers par an grâce au projet sur plus de mille hectares.

L’île pauvre de Lombok peine encore à se reconstruire depuis qu’un fort tremblement de terre l’a frappée en 2018 faisant plus de 500 morts et de nombreux dégâts.

Le risque de séisme reste important, et les écologistes s’inquiètent de possibles glissements de terrains à cause du projet qui a éliminé la couverture végétale.

Pour la plupart des habitants cependant, les billets du MotoGP sont trop chers, et certains prévoient de regarder la course depuis une colline qui surplombe le circuit.