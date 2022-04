MotoGP des Amériques : Enea Bastianini s'offre un 2e succès et reprend la tête du championnat du monde

L'Italien Enea Bastianini (Ducati-Gresini) a conquis le deuxième succès de sa saison ce dimanche à Austin lors du MotoGP des Amériques, 4e manche de la saison de MotoGP. Parti depuis la 5e place sur la ligne, le pilote de 24 ans est patiemment remonté au fil du Grand Prix pour finalement s'emparer de la première place à 5 tours de la fin, au détriment de Jack Miller.

Miller, en tête depuis le premier tour après avoir doublé le poleman Jorge Martin, a finalement dû se contenter de la 3e place. L'Australien a en effet été doublé par Alex Rins dans le dernier tour. Joan Mir et Francesco Bagnaia complètent le top 5 juste devant Marc Marquez et Fabio Quartararo.

Le leader du championnat du monde Aleix Espargaro a dû se contenter de la 11e place, juste devant son dauphin Brad Binder. Il a par conséquent perdu sa première place au général au profit de Bastianini, déjà vainqueur au Qatar en début de saison.

Il compte désormais 61 points soit 5 de plus qu'Alex Rins et 11 de plus qu'Aleix Espargaro.