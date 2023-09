MotoGP Catalogne : suivez les qualifs et la course sprint (Direct vidéo 8h40)

Deux semaines après sa démonstration en Autriche, l'Italien Francesco Bagnaia (Ducati) sera de nouveau favori ce week-end au GP de Catalogne, 11e manche (sur 20) de la saison de MotoGP, où il tentera d'écraser encore un peu plus la concurrence. Les essais libres trois, les qualifs et la course sprint sont au programme de ce samedi. Une journée qui pourrait bien être perturbée par la météo puisque des averses de pluie sont prévues.

Le champion du monde du monde en titre, auteur d'un sans-faute au Red Bull Ring avec la pole position et les victoires lors du sprint et du Grand Prix, possède désormais 62 et 68 points d'avance sur ses premiers poursuivants, l'Espagnol Jorge Martin (Ducati-Pramac) et l'Italien Marco Bezzecchi (Ducati-VR46), et semble en mesure de creuser l'écart pour se rapprocher d'un deuxième sacre consécutif.

"Après le week-end parfait en Autriche, toutes les conditions sont réunies pour être performant ici également: mon feeling avec la moto est super et l'équipe travaille super bien, ils me donnent toujours ce que je demande et me donnent tous les ingrédients pour être compétitif", a souligné l'Italien.

Pecco Bagnaia est en effet presque intouchable depuis trois mois puisqu'il a terminé sur la première ou la deuxième marche du podium lors des cinq derniers Grands Prix (3 victoires, 2 fois deuxième). Cette incroyable régularité est justement ce qui manque à ses principaux concurrents, qui n'arrivent pas à enchaîner les podiums comme le Turinois.

Bezzecchi, qui a prolongé jeudi d'une saison son contrat avec VR46, une des équipes satellites de Ducati, aura enfin l'esprit libre après plusieurs semaines de rumeurs sur son possible départ.

"Le circuit est très rapide et joli. Le dernier secteur, avec des virages rapides, est à la fois très exigeant et superbe. Je n'avais pas été très bon l'an dernier, mais je reste sur un week-end positif donc je suis sûr qu'on trouvera les bons réglages. L'objectif sera de lutter avec les meilleurs et d'avoir un bon rythme de course", a souligné le protégé de Valentino Rossi.