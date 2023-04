MotoGP : Bagnaia s’impose en Espagne au terme d’un magnifique duel avec Binder et prend la tête du classement

Superbe victoire de Francesco Bagnaia en Espagne ! L’Italien a remporté la quatrième manche du championnat du monde de MotoGP ce dimanche, sur le circuit de Jerez de la Frontera. Comme la veille lors du sprint, ce sont trois pilotes qui ont animé la course et qui se sont disputés la première place : Bagnaia (Ducati) et les deux plotes KTM Brad Binder et Jack Miller.

La course a rapidement été bouleversée par la chute de Fabio Quartararo (Yamaha), champion du monde 2021, au deuxième virage du premier tour. Le Français, qui s’était élancé en 16e position, est resté quelques minutes au sol avant de se relever. Il a néanmoins pu repartir après une courte interruption, au contraire de Miguel Oliveira (Aprilia).

Longtemps en tête, Brad Binder, victorieux de la course sprint samedi, s’est finalement incliné devant Bagnaia, qui a pris la tête du Grand Prix à trois tours de l’arrivée. Miller complète le podium derrière son coéquipier.

Celui qui a réalisé la plus mauvaise opération du week-end est sans aucun doute le leader actuel Marco Bezzecchi (Ducati), qui a chuté lors du 18e tour. Au classement général, l’Italien (65 points) voit son compatriote Bagnaia lui chiper la première place (87 points), tandis que Binder remonte en 3e position (62 points).