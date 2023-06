MotoGP : Bagnaia s’impose aux Pays-Bas et prive Bezzecchi du week-end parfait

Quatrième victoire de la saison pour Francesco Bagnaia ! Après le Portugal, l’Argentine et la France, le champion du monde en titre de MotoGP s’est imposé aux Pays-Bas, 8e manche de la saison, dimanche.

Dominateur des essais libres, auteur de la pole avec le record de la piste puis vainqueur de la course sprint, Marco Bezzecchi a buté sur plus fort que lui aujourd’hui et est donc passé à côté du week-end parfait. L’Italien a terminé en 2e position.

Le début de course est marqué par de nombreuses chutes, notamment celles de Zarco et Quartararo, à la peine depuis le début de la saison.

Brad Binder, 4e sur la ligne, est celui qui a pris le meilleur départ. Le pari du pneu tendre à l’arrière paie. Le Sud-Africain prend la tête de la course dès le premier virage.

Ce départ canon n’impressionne pas Bagnaia qui repasse devant au troisième tour, tandis que Bezzecchi essaye de s’accrocher tant bien que mal aux deux leaders.

À 10 tours de la fin (17/26), l’Italien se décide enfin à attaquer et profite de l’usure du pneu arrière de Binder pour s’emparer de la 2e position. Cette bataille acharnée pour la place de dauphin fait évidemment les affaires de Bagnaia qui s’envole vers la victoire. Il termine avec plus d’1 seconde d’avance sur Bezzecchi et conforte sa place de leader au classement général.

Binder, 3e à l'arrivée, a lui été sanctionné pour avoir dépassé les limites de la piste en fin de course et termine finalement 4e derrière Espargaro.

Deuxième du championnat, l'Espagnol Jorge Martin a fini en 5e position.