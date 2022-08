MotoGP Autriche : Bagnaia aligne une troisième victoire consécutive, Quartararo 2e

Francesco Bagnaia remporte le Grand Prix d’Autriche en Moto GP. Le pilote Ducati devance Fabio Quartararo (Yamaha) et Jack Miller (Ducati). Les Ducati de Luca Marini et Johann Zarco complètent le top 5 au Red Bull Ring.

Devant, Bagnaia prend directement la tête de la course devant Enea Bastianini (Ducati-Gresini) et Miller. Au sixième tour, le poleman Bastianini manque complètement son virage et peut oublier toutes chances de victoire, tout profit pour Quartararo qui gagne des places après s’être élancé cinquième. Le Français profite ensuite quelques tours plus tard d’une erreur de Jorge Martin pour glaner la troisième place.

En lutte pour le podium, Quartararo devance Miller pour obtenir une deuxième place presque inattendue et limite ainsi les dégâts face à son adversaire italien, victorieux ce dimanche. Au championnat du monde, Quartararo reste solide leader avec 44 points d’avance sur le gagnant du jour.

La prochaine manche de la saison est prévue à Saint-Marin le 4 septembre prochain.