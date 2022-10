MotoGP Australie : suivez les qualifications d'un duel au sommet entre Quartararo et Bagnaia (direct vidéo à 3h30)

A trois courses de la fin de la saison de MotoGP, Fabio Quartararo tentera ce week-end au Grand Prix d'Australie de se défaire de l'Italien Francesco Bagnaia, à deux points seulement du Français au général. Les qualifications s'annoncent décisives dans la lutte pour le titre.

Le Turinois de Ducati arrive sur le circuit maritime de Phillip Island, près de Melbourne, avec l'ascendant: sur les sept derniers GP de la saison, "Pecco" a terminé six fois devant son rival Niçois, engrangeant même quatre victoires.

"Fabio est certainement l'homme à battre en ce moment (...) mais je suis dans une meilleure situation que lui, je me sens bien avec ma moto, je sens que je peux pousser, je peux attaquer et lui, il a un peu plus de mal avec sa moto", assure-t-il.

Et pour cause, en Australie, qui n'avait plus accueilli de GP depuis 2019 à cause de la pandémie de Covid-19, les voyants sont au rouge pour "El Diablo": sur les sept dernières courses, il n'est monté qu'une seule fois sur le podium - au GP d'Autriche en août. Lors du dernier GP en Thaïlande, il a même terminé à une inquiétante 17e place.

Pour le reste de la saison, "je m'attends à des GP très difficiles, surtout au niveau technique et mental", avait d'ailleurs confié début octobre à l'AFP le pilote Yamaha, dont la dernière victoire remonte à juin, en Allemagne.

Quartararo souffre d'une moto moins performante que les Ducati - voire les Aprilia -, et d'un déficit de vitesse criant en ligne droite. Mais en Australie, "l'un de ses circuits préférés", le champion du monde en titre assure que la course "peut être la bonne" pour lui.