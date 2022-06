MotoGP Assen : La pole pour Bagnaia, Quartararo 2e, Bastianini à nouveau très loin

Francesco Bagnaia a réalisé le meilleur temps des qualifications sur le tracé d’Assen. L’Italien de chez Ducati a devancé le Français Fabio Quartararo et l’Espagnol Jorge Martin.

Les deux concurrents de Quartararo pour le titre, Aleix Espargaro (à 34 points) et Johann Zarco (à 61 points) n’auront pas réussi à faire mieux que les cinquième et septième chronos de ces qualifications. Les deux pilotes ont d’ailleurs goûté au bitume hollandais plus tôt dans la journée lors des essais libres.

La Q1 avait vu Brad Binder et Miguel Oliveira se qualifier pour la Q2. Le Sud-Africain a réalisé le 10e meilleur temps alors que le Portugais a signé le 8e meilleur chrono.

En revanche, grosse déception pour Joan Mir qui est tombé et a été éliminé en Q1 en ne réalisant que le 4e meilleur temps. L’Espagnol partira donc 14e. Encore moins dans le rythme, Enea Bastianini a, lui, aussi vécu une Q1 compliquée et n’est pas parvenu à faire mieux que le 6e chrono de cette séance et s’élancera en 16e position.

Tombé violemment à deux reprises pendant les essais libres ce vendredi, l’Italien semble en difficulté et a à nouveau chuté lors de la dernière séance d'essais libres ce samedi. Pressenti pour être pilote officiel Ducati la saison prochaine aux côtés de Bagnaia, le pilote du Team Gresini semble avoir du mal à gérer la pression, lui qui avait remporté trois GP en début de saison.