MotoGP Argentine : remontée victorieuse de Brad Binder sur la course sprint

Binder devance les deux Ducati-VR46 des Italiens Marco Bezzecchi et Luca Marini. Morbidelli termine au pied du podium. D'habitude en retrait face à son coéquipier Fabio Quartararo, l'Italien signe en Argentine l'une de ses meilleures courses en MotoGP depuis longtemps. Le champion du monde en titre Francesco Bagnaia (Ducati) finit seulement 6e de cette épreuve précédant le Grand Prix et qu'il avait remportée le week-end dernier au Portugal. Il conserve toutefois la tête du championnat, devant l'Espagnol Maverick Vinales (Aprilia), à 13 unités de l'Italien et Bezzecchi (-16 pts). La 'vraie' course aura lieu dimanche.

Du côté du Moto2, on pointera la douzième position sur la grille de notre compatriote Barry Baltus.