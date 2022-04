MotoGP Argentine : Aleix Espargaro signe la première pole pour Aprilia

L'Espagnol Aleix Espargaro a signé samedi en Argentine la toute première pole position de son équipe Aprilia en MotoGP, devançant son compatriote Jorge Martin (Ducati-Pramac) et l'Italien Luca Marini (Ducati-VR46).

Le champion du monde en titre français Fabio Quartararo (Yamaha) partira en deuxième ligne à la sixième place, dimanche à 15h00 locale (20h00 française) sur le circuit de Termas de Rio Hondo.

Pol Espargaro (Honda) et Maverick Vinales (Aprilia) seront juste devant "Quarta" en deuxième ligne. Le vice-champion du monde italien Pecco Bagnaia partira lui à la 14e place seulement.

"Ce que ressens, je dirais que c'est de la fierté, a réagi à chaud Espargaro. On a travaillé très très dur depuis cinq ans, (...) on s'approche de la limite et des meilleures motos du monde".

Espargaro, 32 ans, avait déjà signé deux fois la pole, mais sur une Yamaha en 2014 et une Suzuki en 2015, avant de rejoindre Aprilia en 2017.

La marque italienne avait fait son retour en MotoGP en 2015, après une première période en catégorie reine de 1994 à 2000 (500cc) puis de 2002 à 2004 (MotoGP). Elle vise désormais sa première victoire en MotoGP, catégorie créée en 2002.

En troisième ligne, on retrouvera les Suzuki d'Alex Rins et de Joan Mir, suivi par le Français Johann Zarco (Ducati-Pramac).

Déjà forfait en Indonésie il y a quinze jours après une chute très violente lors de l'échauffement en Indonésie, Marc Marquez (Honda) est lui encore absent.

L'Espagnol, sextuple champion en MotoGP, est le dernier vainqueur ici en Argentine, en 2019, les deux dernières éditions ayant été annulées en raison de la pandémie. Il a déclaré forfait en raison de ses problèmes de vision double (diplopie), réveillés par sa chute, énième épisode du calvaire qu'il vit depuis son bras cassé au premier Grand Prix de 2020.