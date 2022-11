MotoGP : Álex Rins s’impose à Valence, Francesco Bagnaia sacré champion du monde

En Moto2, antichambre du MotoGP, c’est l’Espagnol Augusto Fernandez (Red Bull KTM Ajo) qui a remporté le titre de champion du monde.

À l’arrivée du paddock à Valence, Fernandez comptait 9,5 points d’avance sur son dernier concurrent au championnat, le Japonais Ai Ogura (Honda), victime d’une chute au 8e tour de la course.

Son rival au sol, l’Espagnol, parti 3e sur la grille, savait dès lors que le titre ne pouvait plus lui échapper.

"J’ai vraiment apprécié la course, j’ai essayé d’arracher la victoire mais Pedro a été incroyable aujourd’hui, il était super rapide", a réagi le nouveau champion au terme d’une course remportée par son coéquipier et compatriote, le jeune Pedro Acosta.

Fernandez a terminé 2e et l’Italien Tony Arbolino, 3e du GP.

Vainqueur de quatre courses cette saison, le pilote de 25 ans, arrivé en Moto2 en 2017, succède au palmarès à l’Australien Remy Gardner.

En 2023, le nouveau champion du monde montera en MotoGP dans l’équipe GasGas, présente à partir de l’an prochain dans les trois championnats (Moto3, Moto2 et MotoGP). Il fera équipe avec son compatriote Pol Espargaro, actuel pilote Honda.