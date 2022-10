MotoGP : Alex Rins gagne en Australie, Fabio Quartararo tombe, abandonne et cède la tête du championnat à Pecco Bagnaia

El Diablo est détrôné ! En tête du championnat depuis le mois d'avril, le Français Fabio Quartararo, victime d'une chute, a perdu gros ce dimanche au Grand Prix d'Australie de MotoGP face à son rival Francesco Bagnaia, nouveau leader au général à l'issue d'une course remportée par l'Espagnol Alex Rins.

A deux courses de la fin de la saison, l'Italien, troisième du Grand Prix, compte désormais 233 points au championnat - soit 14 unités de plus que le Champion du Monde en titre Quartararo (Yamaha), contraint d'abandonner après avoir chuté.

Parti 5e sur la grille, le Français occupait la 15e place avant cette chute avant la mi-course. Il avait déjà commis une erreur de freinage peu après le départ, lui faisant perdre une quinzaine de positions.

"Quand j'ai vu que Fabio avait abandonné, je me suis dit qu'une victoire était possible mais que si on me dépassait dans le dernier tour, ce n'était pas grave", a réagi Bagnaia (Ducati) devant le public autorisé à investir la piste peu après l'arrivée des pilotes.

En Malaisie le week-end prochain, l'Italien pourrait s'offrir sur le circuit de Sepang son premier titre de Champion du Monde de MotoGP.

L'Espagnol Aleix Espargaro, toujours troisième au championnat, a terminé 9e et pointe désormais à 27 points de Bagnaia.

Première victoire de Rins en 2022

Devant 40.000 spectateurs, c'est Alex Rins qui s'est imposé au terme d'une fin de course haletante où le pilote Suzuki a pris l'avantage sur Bagnaia, alors en tête de la course. L'Espagnol signe sa quatrième victoire en MotoGP - la première cette saison.

Il devance le sextuple Champion du Monde espagnol de MotoGP Marc Marquez (Honda), deuxième, et qui décroche en Australie son premier podium d'une saison qu'il n'a pas disputé en entier en raison de problèmes de santé.