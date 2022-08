Motocross Vintage : le mythique Trophée 875 d’Orp-le-Grand renaît en mode Vintage ce week-end !

Cette année, le Trophée évolue vers une formule se rapprochant du Motocross des Nations. Il devient Trophée 875 des Nations. 3 pilotes par équipe. Chacun sur une cylindrée différente. 3 manches avec les 3 pilotes toutes cylindrées mélangées. Le classement final (individuel + par équipe) retiendra 8 des 9 résultats (on élimine le plus mauvais).

48 pilotes par catégorie. Des équipes canadiennes, anglaises, allemandes, française, congolaises et bien sûr belges. L’épreuve est soldout. Au menu un Trophée 875 Twinshock (motos à deux amortisseurs), un Trophée Vintage (les motos d’avant 1974) et un Trophée 875 Evo (motos avec mono amortisseurs jusqu’à 1992) et des courses Annexes Evo – Twinshock – Vintage.