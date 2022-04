Motocross : un Belge champion du monde ?

Jago Geerts signe le doublé en Lettonie. Il revient à égalité de points au championnat avec Tom Vialle et reprend la plaque rouge de leader du championnat au pilote KTM grâce à son nombre de victoires (6 pour Geerts, 4 pour Vialle). Petit à petit, on se dit que 2022 est vraiment l’année où le potentiel de redécrocher un titre de champion du monde pour la Belgique est vraiment élevé !

"Ces deux victoires de manches me rendent vraiment heureux. Tout le week-end s’est parfaitement déroulé comme prévu. A deux reprises j’ai bien réussi mon départ. Les 10 premières minutes, j’ai un peu attendu car la pluie avait rendu le circuit assez dangereux. Après une quinzaine de minutes mon rythme était bon et le moment était venu d’attaquer. Le résultat final ne pourrait pas être plus beau. Récupérer la plaque rouge est un joli bonus car c’est plus amusant d’être en tête du championnat du monde et de garder cette place. J’en profite pour remercier toute mon équipe, ma famille et mes parents qui sont toujours là pour moi tant devant que dans les coulisses. Nous avons travaillé ensemble de manière intensive pendant toute une année et c’est pourquoi il est si agréable de vivre ces beaux moments ensemble."