Motocross MX2 : les quatre pépites belges qui ont marqué le championnat 2023

La saison de Lucas a été phénoménale, avec un premier podium qui n’est pas passé inaperçu au GP de Lommel. Il ne souffre d’aucun complexe par rapport à ses adversaires, plus âgés et expérimentés que lui. Sa technique et son travail de jambes sont ses meilleures armes, et peuvent lui faire nourrir de grandes ambitions dès la saison prochaine.