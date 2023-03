Motocross : Lucas Coenen (16 ans) pourrait surprendre ce we au GP d’Argentine

Sacha, lui, n’ira pas en Argentine. Ce sera la première fois que les jumeaux ne seront pas ensemble sur une course. "Ça ne va pas être facile, m’explique leur maman Nathalie." Il s’est déboîté pour la troisième fois l’épaule dimanche dernier sur un cross inter en France. "J’aurais pu rouler en Argentine mais le risque est trop grand qu’elle se déboîte à nouveau, peste Sacha." Opéré cette semaine, il espère revenir dès le troisième ou quatrième GP. Et lorsque je lui demande s’il n’est pas jaloux de son frère, qui gagne tout pour le moment, Sacha me répond "non pas du tout ! Je suis aussi rapide que lui. C’est juste que je suis plus petit et plus léger que lui (ndr:11 cm et 14 kgs) et donc que c’est plus difficile de mettre les suspensions de la moto au point pour moi." Un problème qui explique ses chutes plus fréquentes comme nous le confirmera son papa Rafael.