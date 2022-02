Motocross : Liam Everts et Stefan Everts s'expriment avant une première campagne mondiale importante !

"La première année c'est important, explique Stefan Everts, il doit prendre beaucoup d'expérience, ne pas se blesser et beaucoup travailler".

Nous les avons rencontrés à l'entraînement à Lommel sur un terrain lourd et sablonneux. Ils nous ont accordé une interview vidéo instructive et, cerise sur le gâteau, en langue française. Une attention qui souligne leur professionnalisme et leur respect du public belge dans son entièreté. Stefan Everts nous a aussi donné des nouvelles de sa santé en fin d'interview, " je dois apprendre à vivre avec!". Stefan qui a contracté la malaria il y a quelques années lors d'une course en Afrique et a subit plusieurs amputations d'orteil. Depuis, il a pu remonter gentiment sur une moto en Angleterre pour un tour d'honneur sur le circuit de Foxhill et en Espagne en balade enduro.