Motocross : les réactions des Belges et l’analyse du GP du Portugal, premier podium pour Lucas Coenen

Au soir du dernier Grand-Prix en Lombardie, certains pensaient que les jumeaux Coenen (15 ans) auraient peut-être dû rester une saison de plus en EMX125, prendre du plaisir dans la victoire, laisser s’étoffer leur mental et leur physique. Le podium de Lucas au Portugal et les chronos de Sacha accablé de malchance (grille bloquée au départ et puis grosse chute suite à une mauvaise manœuvre d’un autre pilote) laissent plutôt penser le contraire. Rappelons que ces gamins bruxellois (Overijse aujourd’hui) n’ont que 15 ans alors que leurs adversaires en EMX250 ont pratiquement tous plus de 20 ans avec l’expérience et le physique qui vont avec. Le leader du championnat Rick Elzinga roule avec une carrure et un style de bûcheron. Il a 23 ans. Un écart de 8 ans avec Lucas et Sacha !! A ce niveau, c’est énorme.

"Quel que soit le pilote devant moi, raconte Lucas Coenen, je devais aller le chercher pour monter sur ce podium !"

Après sa chute, Sacha Coenen s’est rassuré : "J’ai dû rentrer dans la pitlane et repartir avec un tour de retard. Mais le leader ne m’a jamais dépassé. Donc c’est bien, la vitesse et les chronos sont là et vivement le prochain Grand-Prix !"